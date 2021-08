Délinquance des mineurs à Marseille : un éducateur pointe "un gros délaissement de l'État"

"Il n'y a pas de conscience de l'État sur les problèmes de quartiers". À Marseille, un adolescent de 14 ans a été tué par balles alors qu'il faisait le guet dans la cité des Marronniers jeudi 19 août. La députée Agir des Bouches-du-Rhône Alexandra Louis, et Djamil Chami, membre de l’association sportive et culturelle de la Castellane, sont revenus sur le fléau, sur RTL, des adolescents qui tombent de plus en plus jeunes dans les trafics de drogue.



Pour la députée des Bouches-du-Rhône, les mineurs sont des "proies faciles" pour les dealeurs, "puisqu'on leur promet beaucoup d'argent pour un travail soit disant facile". La réalité, c'est que ces enfants sont "aspirés par ces réseaux et ont beaucoup de mal à s'en sortir", explique Alexandra Louis. Contre la délinquance des mineurs, la députée travaille sur la justice des mineurs, en faisant du "sur-mesure pour faire en sorte de sortir ces mineurs de là", assure-t-elle.

Pour Djamil Chami, qui s'occupe d'enfants entre 6 et 14 ans, tout se joue "sur la prise en charge". Ce phénomène est pour lui surtout "lié à la pauvreté et à l'échec scolaire". Là-dessus, l'éducateur marseillais dénonce surtout "un gros délaissement de la part de l'État" depuis ces dernières années. "J'ai plus ressenti un travail pour marquer le coup qu'un travail en profondeur", déclare Djamil Chami.