et AFP

publié le 14/05/2020 à 16:52

Le tribunal correctionnel de Marseille (Bouches-du-Rhône) a rendu sa décision ce jeudi 14 mai 2020. Les deux policiers marseillais qui ont violemment frappé un adolescent de 16 ans en février 2018 ont tous deux été condamnés à quatre ans de prison, dont deux ferme.



Les faits remontent à un soir de février 2018. Lorsque Ishaq, un adolescent de 16 ans en vacances chez ses frères sort d'une épicerie située dans le 15e arrondissement de la ville, il se fait rouer de coups par deux agents de la Compagnie de sécurisation et d’intervention (CSI), rappelle La Provence. Transporté aux urgences, le jeune garçon s'en sortira avec de multiples lésions et une fracture du plancher de l'orbite. 15 jours d'ITT avait été prescrits à Ishaq.

Malgré le rapport de l'IGPN qui accablait les deux fonctionnaires et le témoignage clé de l'épicier, les deux policiers ont toujours nié en bloc les accusations. Pour ce "délit grave" et pour avoir "menti" en niant les faits tout au long de la procédure, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné le gardien de la paix Thomas.B 33 ans et le brigadier chef Lionel.P 42 ans, mais a laissé à leur hiérarchie le soin de décider d'une éventuelle interdiction professionnelle.

Les deux fonctionnaires disposent désormais de dix jours pour faire appel de la décision de justice.