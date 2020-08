publié le 28/08/2020 à 15:33

C'est un lieu célèbre, rendu mythique par l'un des plus grands romans français. Le château d'If, ancienne prison marseillaise, est le lieu où est gardé captif pendant 14 ans Edmond Dantès, le héros du Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas.

À l'occasion du 176ème anniversaire du roman, RTL.fr a choisi de se pencher sur ce monument qui pourrait bien devenir inaccessible d'ici quelques années. En cause, le réchauffement climatique.

C'est une étude du Centre des monuments nationaux, révélée par La Provence, qui évoque le phénomène. En effet, depuis quelques années, il devient de plus en plus difficile d'accoster sur l'île d'If à cause de la houle.

Le château inaccessible d'ici 2050 ?

"De 50 jours de houle par an, on est passés à 160 jours", déclare l'administratrice du site, Armelle Baduel, auprès de RTL.fr. Elle nous assure que l'étude, qui n'est pas encore publique, fait bien le lien entre la fréquence de la houle et le réchauffement climatique. Les épisodes de vent, plus fréquents, et l'augmentation du niveau de la mer seraient en cause.

À cause des conditions météorologiques qui empêchent l'accès au quai, le château d'If a aussi perdu des visiteurs. À tel point que des armateurs privés ont été mobilisés pour doubler le nombre de liaisons d'avril à octobre, nous indique Armelle Baduel.

Mais si la situation climatique continue de se dégrader, le château d'If pourrait devenir complètement inaccessible d'ici 2050. Pour remédier au problème, Armelle Baduel assure que des projets sont "dans les tuyaux" pour réaménager le quai.

"Finalement, c'est le mythe du Comte de Monte-Cristo qui continue : une île inaccessible dont personne ne peut s'échapper", conclut l'administratrice du château d'If.