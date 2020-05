Marseille : des passagers abandonnés dans une station de métro fermée

publié le 15/05/2020 à 04:56

C'est une scène digne d'un film d'épouvante qui s'est déroulée au cœur de Marseille dans la soirée de ce mardi 12 mai. Un conducteur de métro de la cité phocéenne a décidé de débarquer ses passagers dans une station fermée en les abandonnant sur place, sans leur laisser la possibilité de descendre plus tôt.

Au moment où Amby, une artiste plasticienne, s'engouffre dans cette rame de métro qui est la dernière de la soirée comme l'avertit le haut-parleur, elle voit les stations défiler sans que le métro ne marque de temps d'arrêt : "Je n'arrivais même pas à lire le nom des stations tellement le métro allait vite et moi je devais descendre à la gare Saint-Charles". Le métro ne s'y arrête pas non plus et cette usagère se demande alors ce qu'il se passe tandis qu'elle souligne qu'"on a commencé à paniquer".

Il s'arrêtera finalement à la station Jules Guesde, située dans le 2e arrondissement mais celle-ci est devenue fantôme depuis un an et est fermée à cause du risque d'effondrement d'immeubles à sa surface. Le conducteur y ordonne aux passagers de descendre avant de repartir avec le métro : "C'est tout sombre, on appuie sur les boutons qu'on voit et on a entendu personne avant de trouver une issue de secours". Des investigations sont en cours tandis que le conducteur a été mis à pied.