Marseille : cinq personnes inculpées après la fusillade à la cité Bassens

et AFP

publié le 15/11/2020 à 16:35

La scène était digne d'un mauvais film d'action. Mardi dernier, un commando armé avait tenté de prendre le contrôle d'un point de trafic de drogue à Marseille, du côté de la cité Bassens, blessant deux personnes et tirant en direction d'un véhicule de police. Ce dimanche 15 novembre, le parquet a annoncé la mise en examen de cinq personnes.

Âgés de 20 à 43 ans, ces cinq individus ont été écroués, comme l'a précisé, dans un communiqué, la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens. Une information judiciaire est ouverte pour, entre autres, "tentative d'homicide volontaire avec préméditation en bande organisée" ayant fait deux blessés, "un homme atteint à l'épaule par un tir et une femme présente sur les lieux des tirs sur le véhicule de police".

La procureure a également ajouté que l'information porte aussi sur une tentative d'homicide involontaire avec préméditation "sur des personnes dépositaires de l'autorité publique en service (trois fonctionnaires de police)". Les auteurs présumés encourent la réclusion criminelle à perpétuité pour ces tentatives d'homicide. Ils sont également poursuivis pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes en bande organisée", acquisition et détention d'armes et de stupéfiants, et recel de biens volés.

De l'intimidation plutôt qu'un règlement de comptes

L'arrestation du commando, quatre hommes âgés de 20 à 25 ans "pas particulièrement connus" des enquêteurs, était intervenue mardi après une fusillade dans la cité Bassens, "un des cinq 'plans stups' les plus importants de la ville", avait expliqué jeudi le directeur interrégional de la police judiciaire Éric Arella. "Nous étions plus sur de l'intimidation, un coup de force, qu'un règlement de comptes", avait-il indiqué.

Pris en chasse par un équipage de police secours, le commando avait tiré en direction des policiers. Il avait finalement été interpellé à Gignac-la-Nerthe, à une vingtaine de kilomètres de Marseille, dans une villa isolée. "Nous avons échappé par miracle à des conséquences beaucoup plus graves, que ce soit pour les services de police ou les habitants", avait estimé jeudi la procureure Dominique Laurens.