Maine-et-Loire : un lion saisi dans un cirque à cause de la réglementation

et AFP

publié le 31/01/2020 à 01:22

Le cirque de la commune de Segré va devoir se passer d'un de ses principaux animateurs. Un lion appartenant à ce cirque situé dans le département du Maine-et-Loire a été saisi par les gendarmes à la suite de manquements à la réglementation constatés lors d'un contrôle, a-t-on appris auprès de la gendarmerie et du parquet d'Angers, ce jeudi 30 janvier.

Simba, 15 ans, qui appartient au cirque Bostok, n'était apparemment pas maltraité, mais il était gardé dans une simple remorque, selon la Fondation 30 millions d'amis. Le fauve a été saisi mercredi 29 janvier par la compagnie de gendarmerie de Segré-en-Anjou Bleu et les personnels de l'Office français de la biodiversité (OFB), a indiqué la gendarmerie nationale dans un communiqué.

Lors d'un contrôle réalisé le jeudi 23 janvier par les services de la préfecture et de l'OFB, des "infractions liées à l’exploitation du cirque et à la détention des animaux" ont été constatées, conduisant le procureur de la République à ordonner le placement du lion dans une structure spécialisée, poursuit la gendarmerie. Un vétérinaire et des représentants de la Fondation 30 millions d’amis étaient présents pour examiner l’animal et le conditionnement avant son évacuation.

Le directeur du cirque convoqué devant le tribunal

Selon Arnauld Lhomme, responsable des enquêtes à la Fondation, le directeur "ne disposait d'aucune autorisation d'ouverture de son cirque et gardait le lion, par affection, dans une remorque depuis plusieurs années après l'avoir vu grandir et nourri au biberon. Il ne l'utilisait plus dans ses numéros".

"Le lion n'était pas famélique mais garder un animal dans une remorque sans le sortir, ce sont des conditions indignes pour un animal sauvage", a-t-il souligné. En marge du contrôle, une altercation s’est produite entre les agents et le directeur du cirque, des menaces et des insultes ont été proférées et les agents de l'État ont porté plainte.

Le directeur du cirque est convoqué devant le tribunal correctionnel pour "ouverture non autorisée d’un établissement présentant au public des animaux non domestiques", ainsi que pour outrage, menaces et obstacle au contrôle. Selon le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard, il sera jugé selon la procédure de comparution de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Le lion a quant à lui été confié à une association située dans la Loire qui recueille les animaux sauvages saisis par les autorités.