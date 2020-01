Bouches-du-Rhône : deux lionceaux abandonnés devant un parc animalier

publié le 09/01/2020 à 17:43

Il est 7h du matin le 31 décembre lorsqu'un employé du parc ROAAR à Trets, dans les Bouches-du-Rhône, a la surprise de trouver devant le parc animalier, deux cages contenant deux lionceaux. Chacune de ces cages sont accompagnées d'une petite couverture, bleu pour le mâle et rose pour la femelle.

Les deux félins, âgés entre quatre et cinq mois, ont été nommés Simba et Nala par la directrice de l'association, en référence au Roi Lion. Ils ne portaient pas de signes de maltraitance. Contactée par RTL, Sandrine Le Bris, présidente de l'association, confie que les lionceaux sont très proches de l'Homme : "Ils était très contents, dès qu'ils voyaient un humain ils sautaient à notre cou".

Les deux jeunes félins devraient être placés par la suite dans un sanctuaire en Afrique du Sud. Ils ne devraient pas être remis en liberté car après avoir été élevés aux côtés des humains, il ne leur est pas possible de redevenir sauvages.

Trafic illégal ?

La détention d'animaux sauvages est plus en plus fréquente et interroge sur un potentiel trafic illégal. "Des lionceaux comme ces deux-là coûtent plusieurs milliers d'euros. Cela nécessite aussi d'avoir beaucoup d'argent et de posséder des conditions de transactions assez compliquées pour passer en dessous des radars", s'inquiète Fabrice Karcenty, vice-procureur de la République au parquet d'Aix-en-Provence.

L'enquête ouverte devra déterminer si les félins proviennent d'un trafic illégal d'animaux sauvages ou non. Après avoir passé une semaine à Roaar, les lionceaux ont été confiés à l'association Tonga Terre d’accueil, un refuge pour animaux sauvages qui pourra mieux répondre à leurs besoins en attendant leur transfert en Afrique du Sud.

"Ce sont des enquêtes difficiles parce que les origines sont diverses. Est-ce que ces lionceaux sont nés en France, en Europe ou ailleurs? Ce sont des questions auxquelles les enquêteurs vont devoir répondre" à réagi le vice-procureur auprès de France 3.

Les noms des deux lionceaux ont été changés pour respecter la lettre en vigueur pour 2020, le Y.