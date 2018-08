et AFP

publié le 07/08/2018 à 20:02

Plus de 1.300.000 euros d'aide financière. Quelque 219 refuges en France sont en difficulté. Le phénomène est tel que la société de protection des animaux 30 millions d'amis a versé cette somme pour les soutenir.



L'aide est "indispensable pour faire vivre les petits refuges qui sont saturés et n'ont pas les moyens de financer notamment les travaux qui doivent être aux normes", a expliqué le délégué général de la fondation, Jean-François Legueulle, pour l'AFP.

Du côté de la SPA, le centre est totalement saturé en Île-de-France. Le Parisien établissait, le 4 août dernier, que l'association pouvait en théorie héberger jusqu'à 1.300 animaux sur l'ensemble de ses quatre refuges. Un quota largement dépassé, puisque plus de 1.550 animaux occupent actuellement les cages de ces refuges.

La période estivale est particulièrement sensible pour les abandons d'animaux. Chaque année, 100.000 animaux sont abandonnés et 60% de ces abandons sont observés pendant l'été. Même si l'abandon de son animal est passible de 2 ans de prison et de 30.000 euros d'amende, le phénomène ne faiblit pas.



Pour cet été, la SPA a établi une liste des réflexes à adopter au cas où vous trouveriez un animal abandonné.

