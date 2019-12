Lyon : un jeune homme abattu par balle en pleine rue

et AFP

publié le 11/12/2019 à 16:50

C'est un fait divers tragique et particulièrement violent. Ce mercredi 11 décembre en début d'après-midi, un jeune homme de 19 ans a été abattu de plusieurs coups de feu à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, ont indiqué les pompiers. "Il a été déclaré décédé par le SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation)", ont-ils ajouté sans plus de précisions.

L'alerte a été donnée vers 13h30 quand la victime, dans des circonstances encore indéterminées, a été atteinte "dans le dos, de plusieurs coups de fusils à pompe" sur le boulevard Ambroise Croizat, ont précisé les pompiers, confirmant une information du site d'informations Lyon Mag.

Un périmètre de sécurité a été aussitôt mis en place et l'arrêt du tram T4, proche du lieu des coups de feu, n'était plus desservi, a indiqué dans un tweet la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône. Cette dernière, sollicitée par l'AFP, n'a pas souhaité s'exprimer davantage.

🚨 Opération de police en cours à #Venissieux secteur Paul Bert / Ambroise Croizat.

➡️ Évitez le secteur

➡️ Respectez le périmètre de sécurité

➡️ Suivez les instructions des #FDO

➡️ Ne gênez pas l'intervention des secours

❌ Arrêt TRAM T4 Croizat - Paul Bert non desservi pic.twitter.com/FESdi2bDXv — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) December 11, 2019