publié le 17/06/2019 à 14:31

Depuis plusieurs mois et notamment à Paris, le débat autour de l’augmentation du nombre de trottinettes électriques dans les grandes villes françaises fait rage. Notamment en ce qui concerne les problèmes de sécurité et des accidents, de plus en plus fréquents. À Lyon, un jeune homme âgé de 21 ans a été violemment blessé ce dimanche 16 juin après avoir été percuté par une voiture.



Selon Le Progrès, l’homme roulait sur la voie réservée aux bus dans un quartier du 6e arrondissement. Il aurait alors grillé un feu rouge et aurait été heurté de plein fouet par une voiture passant au vert.

La victime, souffrant d’un important traumatisme crânien, a été hospitalisée à l'hôpital Édouard-Herriot, où elle a été plongée dans un coma artificiel. Une enquête de police est en cours pour confirmer les circonstances de cet accident.