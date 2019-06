et AFP

publié le 13/06/2019 à 17:31

Il avait consommé des stupéfiants. Le conducteur du camion qui a percuté mortellement un homme à bord d'une trottinette électrique a été déféré au tribunal en vue de sa mise en examen dans la nuit du 12 au 13 juin. Le juge d'instruction a été saisi d'une enquête pour "homicide involontaire par conducteur d'un véhicule après usage de stupéfiants."



L'accident, premier accident mortel pour un conducteur de trottinette électrique, a eu lieu le 11 juin dernier. Le conducteur de la trottinette, âgé de 25 ans, a refusé la priorité au camion venant de sa droite, dans le quartier de la Goutte d'Or, à Paris. Évacué par les secours en arrêt cardio-respiratoire, le jeune homme a succombé à ses blessures à l'hôpital. Le conducteur du camion a été mis en garde à vue le jour-même.

Si aucun décompte officiel n'existe, il est clair que les accidents impliquant des trottinettes électriques sont de plus en plus nombreux... et graves. Il y a un mois, un homme de 81 ans a perdu la vie à Levallois-Perret, après avoir été percuté par une trottinette électrique.

Paris en première ligne

Phénomène récent, le nombre de trottinettes électriques est aujourd'hui évalué à 20.000 dans la capitale. Laisser en libre-service sur les trottoirs, roulant à des vitesses de plusieurs dizaines de kilomètres par heure, avec des conducteurs trop peu protégés, les trottinettes électriques sont accidentogènes.



La maire de Paris a donc instauré une "Charte de bonne conduite". Le 6 juin, Anne Hidalgo, maire de Paris, a annoncé plusieurs mesures, comme l'interdiction de stationner sur tous les trottoirs ou encore la limitation de la vitesse à 20 km/h, voire 8 km/h dans les zones partagées.