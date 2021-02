publié le 03/02/2021 à 22:15

Dans l'attente d'un nouveau procès, renvoyé sine die, six détenus poursuivis pour trafic de stupéfiants ont été remis en liberté ce mercredi 3 février à la faveur d'une erreur de procédure, a appris l'AFP auprès des avocats de la défense. La 17e chambre du tribunal correctionnel de Lyon a été contrainte de constater que le dossier était irrégulier.

En cause : des pièces annulées par la chambre de l'instruction, à la suite de requêtes en nullité de trois avocats, figuraient encore dans la procédure soumise aux juges. "Le juge d'instruction a renvoyé cette affaire au tribunal sans même attendre le résultat de nos requêtes, son attitude jusqu'au boutiste a bafoué les droits de la défense, et voilà le résultat", a commenté Florence Vincent, avocate à l'origine des nullités procédurales, avec ses confrères Philippe Vincent et Jérémy Brill.

Les six prévenus, suspectés d'une série d'importations de cannabis entre l'Espagne et les régions lyonnaise et grenobloise, ont été placés sous contrôle judiciaire, avec retrait de passeport et pointage hebdomadaire à la police ou la gendarmerie. Leur procès a été renvoyé à une date inconnue, le temps de remettre le dossier en état.

Soupçonnés d'une dizaine de go-fast

Les investigations ont aussi établi un lien avec la Suisse, avec la découverte de 167 kilos de cannabis et environ 70.000 euros en espèces, dans un appartement loué à Genève. Soupçonnés d'une dizaine de trajets de type go-fast, les six hommes, âgés de 27 à 58 ans, avaient été interpellés et écroués entre septembre 2018 et octobre 2019, dans le cadre d'une instruction judiciaire ouverte à Lyon.