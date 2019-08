publié le 12/08/2019 à 14:27

Un accident tragique. Quatre jeunes, âgés d'une vingtaine d'années, sont décédés, le dimanche 11 août, et une cinquième personne était dans un état grave. À Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, la personne blessée est finalement décédée, portant à cinq le nombre de morts dans cet accident. Cette passagère était âgée de 19 ans, a précisé Le Progrès.



Les victimes étaient à bord d'une voiture qui s'est écrasée contre un mur, sans aucune trace de freinage. Le conducteur aurait voulu doubler une voiture au feu et c'est en se rabattant que le véhicule a accroché un trottoir et percuté un mur à pleine vitesse.

Le conducteur et trois passagères, âgées d'une vingtaine d'années, étaient décédés sur le coup. La cinquième victime avait été hospitalisée dans un état grave, selon les secours. Le conducteur a été identifié comme habitant à Vénissieux.

En revanche, les quatre jeunes passagères n'avaient pas de papier d'identité sur elles. La Brigade des accidents et délits routiers a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident. Des autopsies seront également pratiquées aux fins d'analyses toxicologiques sur les victimes, précise le quotidien lyonnais.