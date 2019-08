publié le 11/08/2019 à 13:21

Un dramatique accident de voiture. Quatre jeunes, âgés d'une vingtaine d'années, sont décédés, le samedi 10 août, et une cinquième personne est dans un état grave, selon les pompiers. Le drame a eu lieu à Vénissieux, en banlieue lyonnaise.

Le toit, le par-choc et les portes de la voiture sont complètement enfoncés et compressés, les vitres ont explosé. La police a évacué la carcasse, ce matin, et seuls les nombreux débris de verres et les barrières témoignent de ce choc violent. Les victimes étaient à bord d'une voiture qui s'est écrasée contre un mur, sans aucune trace de freinage. Le conducteur aurait voulu doubler une voiture au feu et c'est en se rabattant que le véhicule a accroché un trottoir et percuté un mur à pleine vitesse.

Les pompiers sont intervenus vers 4 heures du matin. D'après le quotidien Le Progrès, un homme et trois femmes ont péri dans l'accident. La cinquième victime a été hospitalisée dans un état grave, selon les secours. Le conducteur a été identifié comme habitant à Vénissieux.

En revanche, les 4 jeunes passagères n'avaient pas de papier d'identité sur elles. La police de Lyon a lancé un appel à témoins et demande à toute personne qui aurait des informations sur l’accident ou sur les victimes d'appeler le 17.

