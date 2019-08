et Léa Stassinet

publié le 12/08/2019 à 05:39

Un impressionnant incendie s'est déclaré dimanche 11 août au lieu dit Saint-Pierre-de-Renault situé sur la commune de Béziers (Hérault). Plus de 200 pompiers ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. Ils y sont parvenus en fin d'après-midi.

Le feu, parti d'un champs de blé, n'a pas fait de victime mais a provoqué des dégâts importants. Trois bâtiments dont deux immeubles ont été touchés, et l'un d'eux menacerait de s'effondrer, selon les pompiers. Le troisième édifice, une fabrique de matelas, a été entièrement détruit par les flammes.

Le colonel Philippe Brun, chef du groupement ouest des pompiers de l'Hérault a indiqué sur RTL qu'à sa connaissance, une seule personne avait dû être relogée. Il a par ailleurs souligné le travail de ses hommes, qui ont permis d'éviter que le feu ne se propage au lycée Henri IV, situé tout près.

