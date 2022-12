Londres : ils tentent de voler la moto d'un juge au tribunal et se font condamner

Une tentative "éhontée et audacieuse" selon la police. Ce vendredi 2 décembre, deux jeunes Britanniques ont été condamnés par la justice britannique pour avoir tenté de voler, dans l'enceinte même d'un tribunal londonien, la moto d'un juge.

L'affaire remonte au 16 avril 2021. Ce jour-là, en début d'après-midi, les deux adolescents, alors mineurs, accompagnés d'un troisième suspect qui n'a pas été identifié, arrivent en cyclomoteur au tribunal de Snaresbrook, a relaté dans un communiqué la police de Londres. Le trio essaye alors de voler la moto BMW d'un juge, d'une valeur de 15.000 livres sterling (17.500 euros).

Un agent de sécurité tente alors d'intervenir, avant d'être mis en fuite par l'un des aspirants voleurs, qui brandira une machette, et de se réfugier à l'intérieur du bâtiment. Poussant la moto, les complices se sont retrouvés coincés dans l'enceinte du tribunal, dont les grilles avaient été fermées par la sécurité. Ils ont alors tout abandonné sur place, y compris leur meuleuse, avant de prendre la fuite à pied en escaladant les grilles.

Arrêtés le 27 mai 2021, les deux jeunes, aujourd'hui âgés de 18 et 19 ans, ont été condamnés ce vendredi. L'un s'est vu infliger 21 mois de prison avec sursis, 25 jours d'activités de réinsertion et trois mois de couvre-feu sous bracelet électronique. L'autre a fait l'objet d'une mesure éducative de 18 mois et devra effectuer 12 heures de travail d'intérêt général. Les deux délinquants devront également payer chacun 500 livres sterling (583 euros) au juge.

