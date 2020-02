Loiret : une octogénaire se bat pour prouver qu'elle est en vie

publié le 18/02/2020 à 08:38

Dans le Loiret, une retraitée se bagarre pour prouver qu'elle est bien vivante. Jeannine a 83 ans et depuis plusieurs mois sa pension de retraite est sérieusement réduite, car plusieurs organismes considèrent qu'elle est décédée. C'est en fait son mari qui a disparu au printemps dernier.

Depuis quatre mois, l'ancienne repasseuse a vu sa pension amputée de 500 euros. "Je ne touchais plus que ma sécurité sociale, ma complémentaire à moi je ne l'avais plus et les reversions de mon mari non plus." Il lui reste 900 euros pour vivre.

Les cinq organismes concernés lui expliquent qu'il y a une suspicion de décès la concernant et qu'ils attendent des mairies de Fleury-Les-Aubrais, mais aussi d'une commune en Eure-et-Loire où elle possède un pied-à-terre, une attestation pour lever le doute, faute de quoi, pas de versement. Et pourtant Jeannine, 83 ans, leur répète qu'elle est bien vivante.

Rien n'y fait. Heureusement, sa fille Nadine, 63 ans, prend le relais. "Je veux bien l'emmener dans tous les bureaux pour qu'ils voient qu'elle est bien vivante, mais non, il faut des documents papiers, des extraits de naissance, des attestations sur l'honneur, des avis d'imposition, les justificatifs de domicile... Maman ne sait pas gérer internet, encore moins scanner des courriers pour les envoyer par internet."

Ce quiproquo serait dû à une confusion après le décès de son mari. Une caisse de retraite a déjà réglé la situation, il en reste encore quatre à convaincre que Jeannine fait toujours partie de ce monde.