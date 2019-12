publié le 26/12/2019 à 17:45

Alors qu'il travaillait sur une passerelle haute d'une dizaine de mètres à la sucrerie Cristal Union de Pithiviers-le-Vieil (Loiret), un employé de 56 ans a chuté brutalement le 25 décembre. Héliporté en urgence vers le centre hospitalier d'Orléans, l'homme est mort de ses blessures.

La direction de l'usine, jointe par La République du Centre, a expliqué avoir retrouvé le corps du salarié "plusieurs mètres en contrebas sous la passerelle où il intervenait", sans pour autant connaître exactement les circonstances de l'accident. Une enquête a été ouverte par le procureur pour les déterminer plus précisément.

En 2018, l'Assurance maladie a recensé environ 550 accidents du travail mortels dans le secteur privé, et 264 décès lors de trajets domicile-travail. Au total, 651.103 accidents du travail ont eu lieu en France l'année dernière. Ils sont notamment en progression dans l'intérim et le secteur de l'aide et des soins à la personne.