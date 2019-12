publié le 07/12/2019 à 13:33

Après plus de six semaines d'enquête à la suite d'un macabre double meurtre d'une infirmière et de son patient, deux suspects, un frère et une sœur âgés de 33 et 40 ans ont été interpellés, a annoncé ce vendredi 6 décembre le parquet d'Orléans.

Les deux suspects nient jusque-là les faits, "se rejetant partiellement la responsabilité", a précisé le procureur de la République d'Orléans, Nicolas Bessone, qui retient, de son côté, "un mobile crapuleux". Un troisième individu, un forestier âgé de 54 ans, a été mis en examen pour non-dénonciation de crime. Il a été lui aussi placé en détention provisoire. Les cinq autres personnes interpellées dans la commune de Châlette-sur-Loing le mercredi 4 décembre ont, quant à elles, été relâchées sans poursuite.

Les faits remontent au lundi 21 octobre dernier. Une infirmière libérale de 42 ans, mère de deux enfants, avait été retrouvée morte dans un champ en bordure de route, les mains liées par un câble téléphonique, à Pannes près de Montargis. Elle avait été frappée avec une arme blanche au thorax et au cou.

Le corps du patient, un homme de 84 ans à qui l'infirmière avait l'habitude de prodiguer des soins tôt le matin, avait été retrouvé le même jour à son domicile de Châlette-sur-Loing, à environ deux kilomètres de l'endroit où le corps de la femme avait été retrouvé. Les deux mains du retraité avaient été amputées post-mortem. Elles n'ont toujours pas été retrouvées et la raison de cet acte reste "inconnue", a précisé le procureur.

L'ADN de la sœur retrouvé à deux reprises au domicile du retraité

Les deux suspects ont expliqué aux enquêteurs être restés toute la nuit dans le pavillon de la sœur, à environ 200 mètres de la maison du défunt octogénaire. Pourtant, l'ADN de la sœur a été retrouvé à deux reprises au domicile du retraité, puis sur le véhicule et les vêtements de la victime.

Le portable de l'infirmière a par ailleurs borné au domicile de la suspecte. Cette dernière connaissait bien le retraité, chez qui elle avait fait des ménages jusqu'en 2017. À cette période, la famille de l'homme de 84 ans avait entamé une procédure contre cette mère de sept enfants, l'accusant d'avoir encaissé des chèques d'une forte somme, a expliqué M. Bessone.

Si l'enchaînement des faits reste encore flou à ce stade de la procédure, le frère, polytoxicomane, déjà condamné à douze reprises, notamment pour des affaires de stupéfiants, a été identifié faisant un retrait de 800 euros près de Montargis avec la carte bleue de l'infirmière. Le jour même, il a confié à des témoins disposer de 800 euros, a précisé M. Bessone. Il est "établi" que l'infirmière était là au mauvais endroit au mauvais moment, a-t-il insisté.