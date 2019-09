et AFP

publié le 25/09/2019 à 04:20

Démantèlement d'un vaste réseau de trafic de drogue dans la région stéphanoise et lyonnaise. Quatorze personnes ont été interpellées la semaine dernière et pour certaines écrouées, a annoncé mardi 24 septembre le parquet de Saint-Étienne.

Sept hommes, âgés de 18 à 30 ans, ont été arrêtés à Saint-Étienne et Villeurbanne et écroués, a indiqué David Charmatz, le procureur de la République de Saint-Étienne. Les sept autres mis en cause "seront convoqués ultérieurement devant la justice", a-t-il précisé.

Parmi eux trois frères, bien connus de la justice, occupaient une place privilégiée dans l'organisation de ce trafic. Ils vendaient 10 à 15 kilos de divers stupéfiants chaque mois. Près de 130.000 euros en espèce ont été retrouvés lors des perquisitions, dont la moitié dans un coffre-fort loué dans une banque par des membres de cette famille.

Les enquêteurs ont également mis la main sur trois armes de poing, un pistolet-mitrailleur et une quarantaine de kilos de cannabis, haschisch, et cocaïne.

Le coup de filet a été réalisé par la sûreté urbaine de la Loire, appuyée par le groupe interministériel de recherche de Lyon.