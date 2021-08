Loire : un taureau sauvé de l'abattoir reçoit une vague de soutien

Il a évité de peu le boucher. Un jeune taureau qui avait pris la fuite le jeudi 5 août au moment d’être conduit dans un abattoir de Feurs, dans la Loire, a fait l'objet d'une vague de soutien et aura finalement la vie sauve.

Le jeune bovin mâle de race Prim’Holstein avait échappé à la vigilance de son propriétaire juste avant d’entrer dans l’abattoir de Feurs. L'animal de plusieurs centaines de kilos avait parcouru 800 mètres jusqu’au centre-ville, où les pompiers ont pu l'endormir à l’aide d’un fusil hypodermique puis le capturer.

L’anesthésiant utilisé rend la viande de l’animal impropre à la consommation pendant 35 jours. Un sursis mis à profit par des défenseurs de la cause animale qui ont lancé une pétition appelant à "sauver cette vache courageuse" qui a recueilli plus de 22.000 signatures et ouvert une cagnotte pour récolter 1.000 euros en guise de remboursement pour l’abattoir.

Pris en charge par une association

Samedi après-midi, plus de 90% de ce montant avaient déjà été récoltés, et la Fondation Brigitte Bardot a indiqué à l'AFP qu'elle allait pouvoir prendre en charge le taurin, confirmant une information du quotidien Le Progrès.

Son porte-parole Christophe Marie a déclaré que "le transport du jeune bovin depuis le Forez vers une des pensions partenaires de Seine-Maritime, mises en place avec des agriculteurs à la retraite, sera organisé la semaine prochaine".

Ce dernier note que "le coût annuel de la prise en charge d’animaux d’abattage clandestins et de cheptels en perdition, la plupart du temps à la demande de services vétérinaires de l’Etat, devient astronomique", et s'élève à près de 3 millions d’euros pour la Fondation.