La fin d'une arnaque rondement menée et presque un soulagement pour l'accusé. Un homme de 37 ans vient d'être condamné à un an de prison avec sursis par le tribunal de Saint-Étienne pour avoir dérobé 150.000 euros au Crédit agricole, la banque où il travaillait en tant qu'assistant de clientèle.



Comme l'explique Le Progrès, ce dernier avait en effet accès à la caisse centrale et à deux distributeurs automatiques dans la ville de Saint-Chamond, dans la Loire. De novembre 2014 à août 2015, l'individu met alors en place une stratégie pour détourner des billets grâce à une faille qui lui permettait de décaler les opérations et ainsi masquer le manque de billets.

Mais son stratagème s'effondre lors que l'agence ferme temporairement ses portes à l'été 2015. Face au juge, l'individu a reconnu et assumé les faits. "Mais je ne me suis pas enrichi, j'ai tout joué", a-t-il assuré.

Cet homme de 37 ans était en effet accro aux jeux et paris en ligne. Au point de jouer entre 2.000 et 3.000 par mois, selon 20 minutes. "C’était tellement facile que tant que ça ne s’arrêtait pas, je ne pouvais pas en sortir", a-t-il confié.



Le tribunal de Saint-Étienne a donc tranché pour une condamnation à un an de prison avec sursis, une mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins et une interdiction de participer à des jeux d’argent et de hasard.