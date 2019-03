publié le 30/03/2019 à 10:37

Certains habitants d'Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine ont fait une rencontre aussi inhabituelle qu'effrayante sur le chemin de la gare. Selon une information du Parisien, un passant aurait aperçu un serpent rouge et orange en pleine rue Pasteur, à quelques dizaines de mètres de la gare de Transilien.



Vite alertés, les pompiers experts en nouveaux animaux de compagnie (NAC) ont récupéré l'animal et l'on confié à un magasin spécialisé dans la vente d'animaux exotiques. Il s'agissait d'un pantherophis guttatus, communément appelé serpent des blés, que l'on trouve principalement aux États-Unis. Les raisons de sa présence en pleine rue d'Asnières restent inconnues.

Impressionnant, le serpent des blés mesure entre 1,20 m et 1,80 m. Il n'en demeure pas moins inoffensif pour l'homme. Il n'est pas venimeux et se nourrit principalement de petits rongeurs. La ville n'étant pas son habitat naturelle, la piste de la négligence de son propriétaire semble la plus plausible.