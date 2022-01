Obligatoire depuis une semaine pour les enfants âgés de 6 ans et plus, le port du masque continue de faire débat. À tel point que certains ont affiché leur mécontentement devant une école.

Sur les grils du portail de l'école du Bois Rocheford à Guérande en Loire-Atlantique, la direction a fait découvert plusieurs tags ce vendredi matin, comme le rapporte France Bleu : "Tout se paye" écrit à la peinture noire devant l'une des grilles de l'école ou encore une croix celtique. Mais, ils ont surtout découvert des références claires au port du masque devenu obligatoires pour les enfants. "Pas de mask" et une affiche où on pouvait lire cette phrase : "plus le QI est bas, plus le masque est élevé."

La mairie promet d'aider l'école pour faire toute la lumière sur cette histoire. "Nous sommes dans un contexte difficile depuis deux ans maintenant, particulièrement pour nos scolaires. Ces menaces n’ont pas leur place dans notre ville et je condamne très lourdement ces agissements lamentables", précise le maire Nicolas Criaud à France Bleu.