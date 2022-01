Dakar 2022 : Jean-Yves Le Drian souhaite un arrêt de la course

Va-t-on vers un arrêt du Dakar, édition 2022. Le 30 décembre dernier, Philippe Boutron, un pilote français concourant dans l'épreuve de rallye a été grièvement blessé par l'explosion de son véhicule. Alors que celui-ci est sorti du coma ce jeudi 6 janvier, le gouvernement s'est prononcé en faveur d'un arrêt de la course.

Invité ce vendredi de nos confrères de RMC/BFMTV, Jean-Yves Le Drian estime qu'il s'agit "peut-être d'un attentat terroriste". "Nous avons dit aux organisateurs et aux responsables saoudiens qu'il fallait être très transparent sur ce qu'il s'est passé", a déclaré le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

"Il faut peut-être renoncer à cette manifestation sportive", a poursuivi le ministre expliquant que l'organisation de la course n'avait pas suivi cette demande. Faut-il un arrêt de la course ? "La course reste posée", estime Jean-Yves Le Drian ce jeudi.

Le 30 décembre dernier, alors que la course n'avait pas encore débuté, la voiture du pilote Philippe Boutron avait explosé. Si dans un premier temps les autorités saoudiennes ont envisagé la piste terroriste, ces derniers l'ont fermement rejeté quelques heures plus tard. Ce 4 janvier, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire du chef de "tentative d'assassinats terroristes".