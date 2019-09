et AFP

Plus de peurs que de mal pour les habitants de Marlhes, un petit village de la Loire. Un résident de la commune, âgé d'une quarantaine d'années, s'est enfermé dans une salle des fêtes privée et a menacé de faire exploser le bâtiment. En conflit avec sa femme, il a affirmé vouloir mettre fin à ses jours à l'aide de bouteilles de gaz et de carburant qu'il prétendait avoir en sa possession.

Pour éviter tout dommage collatéraux, plus de 300 riverains ont été évacués. Parmi eux, se trouvait une cinquantaine de pensionnaires d'un établissement pour personnes handicapées. Une opération compliquée à cause de l'âge de certains résidents, qui souffraient, en outre de "problèmes de mobilité", comme l'a souligné un des représentants du groupement de gendarmerie de la Loire.

Le forcené s'est finalement rendu, sans incidents, en fin d'après-midi, après avoir pris contact avec un avocat. Il a été immédiatement interpellé. Les services de déminage ont ensuite sécurisé le lieu. Les pompiers et plusieurs dizaines de gendarmes ont été mobilisés pour l'opération.