Lille : un jeune homme meurt poignardé

et AFP

publié le 19/09/2020 à 03:54

Dans la nuit du 17 au 18 septembre, un jeune homme de 24 ans, a reçu plusieurs coups de couteau au thorax dans une rue du quartier lillois de Wazemmes face à l'entrée du métro, selon une source policière. Ces coups "auraient été portés après une bagarre" et ont été fatals au jeune homme.

Appelés sur place peu après minuit, les pompiers l'ont en effet trouvé en état de mort apparente et le médecin du SMUR a confirmé son décès après des tentatives de réanimation. C'est le Service départemental d'incendie et de secours qui l'a précisé. La victime était connue des services de police et avait même, selon le site Actu.fr, été interpellée la veille pour des suspicions de vol.

Une enquête ouverte par le parquet de Lille a été confiée à la police judiciaire afin d'éclaircir les circonstances de ce drame.