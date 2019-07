et AFP

publié le 24/07/2019 à 18:13

Deux personnes ont été mises en examen et écrouées pour le meurtre de Yolan Delannoy, 17 ans, dont le corps avait été retrouvé dans la Deûle, près de Lille. L'adolescent avait disparu le 15 décembre 2018.

Le 2 juillet dernier, quatre personnes ont été interpellées par la section de recherches de Lille, indique le parquet. À l'issue de leur garde à vue, deux d'entre elles ont été mises hors de cause et deux autres présentées à un juge d'instruction. Elles ont été mises en examen pour homicide volontaire et placées en détention provisoire.

C'est le signalement d'un promeneur qui avait permis la découverte du corps de l'apprenti carreleur dans le bâtiment. Sa mère avait signalé sa disparition, inquiète de ne pas voir revenir son fils à la maison, dont le portable n'accusait pas réception des messages envoyés.