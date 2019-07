et AFP

publié le 24/07/2019 à 11:46

Six gendarmes du peloton motorisé de la Garde républicaine, chargés de sécuriser et d'encadrer le Tour de France, ont été agressés mardi 23 juillet dans la soirée à Montpellier, rapporte le Parisien.

Mardi après l'arrivée de la 16e étape à Nîmes, les gendarmes se sont rendus à Montpellier en civil. Vers 23h10, ils ont repéré deux adolescents qui brisaient les rétroviseurs de plusieurs véhicules. Les six militaires sont alors intervenus, tentant de retenir les deux jeunes avant l'intervention de la police, sans décliner leur fonction.

Mais avant l'arrivée des forces de l'ordre, les deux casseurs, qui seraient issus de la communauté des gens du voyage, auraient prévenu des proches. Rapidement, douze hommes sont arrivés à bord de trois voitures et ont commencé à frapper les six motards. L'agression a été interrompue grâce à l'intervention de la police appelée un peu plus tôt.

Légèrement blessé, un des gendarmes a été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins. L'enquête a été confiée au commissariat de Montpellier.