publié le 29/01/2019 à 01:33

Le corps sans vie de Yolan Delannoy, disparu depuis mi-décembre à Wavrin près de Lille a été retrouvé dans la Deûle, a-t-on appris lundi 28 janvier de source judiciaire, confirmant une information du Parisien.



"Une partie de corps humain a été retrouvée dans la rivière la Deûle, à proximité du lieu de disparition du lieu supposé du mineur", a déclaré le parquet à l'AFP, sans plus de précision. "L'autopsie et les analyses ADN ont révélé qu'il s'agissait du corps du mineur disparu. Elles n'ont pas permis de déterminer à ce stade les causes du décès", a-t-il ajouté. C'est le signalement d'un promeneur qui a permis la découverte du corps.

L'apprenti carreleur dans le bâtiment, domicilié à Wavrin près de Lille, avait disparu dans la soirée du 15 décembre. C'est sa mère qui avait signalé sa disparition, inquiète de ne pas voir revenir son fils à la maison, dont le portable n'accusait pas réception des messages envoyés.

Selon la Voix du Nord, le corps de Yolan Delannoy a été retrouvé le lundi 21 janvier. Une information judiciaire avait été ouverte pour "approfondir les investigations sur cette disparition et permettre à la famille d'avoir accès au dossier", a souligné le parquet. La section de recherches de gendarmerie de Lille est chargée de l'enquête.