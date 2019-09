publié le 08/09/2019 à 17:22

La police nationale du Nord a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver une jeune femme de 19 ans, handicapée mentale, portée disparue depuis le vendredi 6 septembre à Lille.

Cassandra Lecadieu a été aperçue pour la dernière fois à la Gare de Lille Flandres, précise l'avis de recherche. Depuis, elle n'a plus donné de nouvelles à ses proches. Ces derniers ont signalé sa disparition à la gendarmerie, qui a lancé un appel à témoins, diffusé notamment sur Twitter.

La jeune femme a les cheveux châtains courts et les yeux marrons, plutôt mince, elle mesure 1m58. Le jour de sa disparition elle portait un pantalon léopard moulant, un tee-shirt blanc avec un gilet noir, un spencer rouge, des baskets noires et un sac à dos rose et violet. Parmi les signes distinctifs physiques, elle a un strabisme et une cicatrice sur le menton.

Cassandra est déficiente mentale. Son âge apparent est celui d'une fille de 13 ans et elle agit comme une enfant de 8 ans.

Toute personne ayant des informations susceptibles d'aider les gendarmes à retrouver Cassandra est invitée à contacter le commissariat de police de Tourcoing au 03.59.71.10.70 ou en composant le 17.

