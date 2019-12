Lilas : un homme meurt après son interpellation à coups de taser

et AFP

publié le 13/12/2019 à 17:36

Un homme qui déambulait ensanglanté dans les rues des Lilas, près de Paris, est mort après avoir reçu des coups de taser lors de son interpellation par la police, jeudi 12 décembre.

Prévenue par des témoins en fin de matinée, la police municipale a d'abord tenté d'intervenir auprès de l'homme, présenté comme "déséquilibré", qui menaçait alors de "tuer tout le monde", a expliqué une source policière. L'homme "visiblement déséquilibré" criait "Allah akbar" et se "frappait le visage avec une brique". Il avait fini par entrer dans une boulangerie.

Des fonctionnaires de police, alertés par la police municipale, ont été dépêchés sur les lieux et ont fait usage de leur taser à trois reprises. L'un des agents a été mordu, précise une source policière. L'auteur, en arrêt cardio-respiratoire, a été transporté vers un hôpital, où il est décédé quelques heures plus tard.

L'enquête pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et menaces de mort réitérées a été confiée à la police judiciaire. L'IGPN, la police des polices n'a pas été saisie. Vendredi, une autopsie est prévue pour déterminer les causes du décès, non simultané aux tirs.