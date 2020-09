L'affaire Epstein : le réseau français

et Marie Bossard

publié le 28/09/2020 à 21:05

Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule de New York. Epstein est une célébrité new-yorkaise, un millionnaire de la jet set, ami des célébrités et des puissants : Donald Trump, Bill Clinton, Prince Andrew... Le président américain déclarera même : "Je connais Jeffrey depuis 15 ans. Un type génial. C'est un plaisir de passer du temps avec lui. On dit même qu'il aime autant les jolies femmes que moi. Il les préfère plutôt jeunes."

En 2008, Jeffrey Epstein a failli tomber une première fois pour "incitation à la prostitution" de dizaines de mineures. Certaines n'étaient âgées que de 14 ans. Finalement, il apparaît qu'il est à la tête d'un réseau d'exploitation sexuel. Un réseau qui a des ramifications un peu partout et notamment en France avec une vieille connaissance : Jean-Luc Brunel, qui évolue dans le milieu des mannequins depuis des dizaines d'années.

Le nom de Jean-Luc Brunel apparaît dans l'enquête de 2008 sur Jeffrey Epstein. Une dizaine de femmes vont se manifester pour dénoncer les faits qu'elles auraient subi par le français, certaines alors qu'elles étaient encore mineures.



Nos invités

Thysia Huisman, qui accuse Jean-Luc Brunel de l'avoir violée en 1991.

Vincent Vantighem, journaliste pour 20 Minutes.

Homayra Sellier, présidente de l'association "Innocence en danger".

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.