Les meurtres de la gare de Perpignan

publié le 03/03/2021 à 21:05

Le dimanche 24 septembre 1995 dans la soirée, les parents Andujar s'inquiètent dans leur domicile près de Perpignan. Ils attendant le retour de Tatiana Andujar, leur fille de 17 ans, depuis des heures. Le lendemain, ils préviennent la police de sa disparition. Tatiana a quitté Toulouse le dimanche soir pour rentrer au domicile familial et a disparu lors de son arrivée à la gare de Perpignan. Elle est la première disparue et victime de la gare de Perpignan.

Le 21 décembre 1997, le corps d'une étudiante de 19 ans, Mokhtaria Chaib, est découvert dans un terrain vague non loin de la gare de Perpignan. La veille, elle a quitté le domicile d'un ami pour rejoindre sa chambre à la Cité Universitaire. La jeune femme a été poignardée à douze reprises à l'abdomen et a été tuée quasi instantanément. Son bourreau a mutilé ses seins et ses parties génitales.

Le 26 juin 1998, le cadavre d'une jeune femme est découvert dans un terrain vague près du péage de l'A9. Tout comme Mokhtaria Chaib, son corps a été mutilé et dépecé avec un couteau ou un scalpel. Cette fois les mains et la tête ont été découpées. Elle s'appelle Marie-Hélène Gonzalez et avait 22 ans. Elle a disparu 10 jours auparavant à la gare de Perpignan.

Deux suspects vont être mis en lumière, avant d'être écartés. Après ce faux pas, l'enquête s'intensifie et le quartier de la gare de Perpignan est placé sous surveillance. Il faudra attendre une bonne dizaine d'années pour que l'ADN apporte une toute nouvelle lumière sur ces crimes.

Nos invités

Me Etienne Nicolau, avocat des familles et auteur du livre « Erreurs criminelles » chez JPO éditions, collection Jacques Pradel.

Laure Moysset, journaliste à L’Indépendant.

Marie-Josée Andujar, mère de Tatiana Andujar

