publié le 02/09/2020 à 21:05

Entre 1975 et 1986, le tueur du Golden State a terrorisé la Californie. L'homme soupçonné d'environ 102 cambriolages ou tentatives, de meurtres et de viols a échappé aux enquêteurs pendant plus de 40 ans.

Le 11 septembre 1975, il commet son premier meurtre : Claude Snelling, 45 ans. Puis il continue d'écumer la région. Cinquante viols sont recensés pendant trois ans. L'homme aux nombreux surnoms suit toujours le même mode opératoire : il entre par effraction chez ses victimes, lorsque le couple est présent, il pose de la vaisselle sur le dos du mari pour l'entendre bouger et viole la femme. Rien qu'en 1977, l'homme a attaqué 28 femmes.

En 1986, il s'arrête soudainement. Le FBI et Michelle McNamara, une journaliste spécialisée dans les affaires criminelles non résolues, vont le traquer pendant une trentaine d'années. Il est finalement arrêté le 24 avril 2018 grâce à un site internet de généalogie. Il s'appelle Joseph deAngelo et à 72 ans. Le 20 août il a plaidé coupable devant le tribunal de Sacramento.

Nos invités

Elise Costa, journaliste.

Philippe Corbé, journaliste, correspondant RTL à New-York.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.