Suisse : Michel Peiry, le sadique de Romont

et Marie Bossard

publié le 16/09/2020 à 17:35

Le 24 avril 1987, Thomas, 16 ans, est pris en stop par un break Peugeot 504. Le conducteur dépasse le village de l'adolescent qui comprend rapidement qu'il est prisonnier du véhicule. Après trente minutes de trajet, l'homme fait sortir le jeune homme du véhicule. Il le roue de coups de marteau, le viole et le laisse pour mort dans la rivière locale. Mais Thomas se réveille et va chercher de l'aide un peu plus loin.

Gravement blessé, l'adolescent va donner de précieuses informations aux policiers : il décrit la voiture et permet de faire le portrait robot de son agresseur. Très vite les enquêteurs font faire le rapprochement avec d'autres affaires non-résolues.

Michel Peiry est dénoncé par son frère, reconnu d'après le portrait robot élaboré par Thomas. Il avoue les viols de Paul et Thomas et ajoute : "Si vous ne m'aviez pas arrêté, j'aurais recommencé". Face au juge d'instruction, cet itinérant du crime avoue d'autres meurtres.

Nos invités

Arnaud Bédat, journaliste reporter au magazine l'Illustré, en Suisse.

