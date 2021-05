publié le 06/05/2021 à 19:29

Un policier est décédé à Avignon ce mercredi 5 mai, touché par balle lors d'une opération antidrogue dans le centre-ville. "C'est un choc immense pour la sécurité publique à Avignon mais aussi pour toute la Police nationale", nous dit ce jeudi sur RTL Frédéric Veaux, directeur général de la Police nationale.

"On voit cette violence qui s'exprime à l'égard des policiers, cette agressivité, c'est vraiment insupportable", dit-il. Concernant les trafiquants, "on les dérange et on va continuer à les déranger. Ce qui s'est passé hier soir, ne va pas nous faire reculer, mais au contraire va renforcer notre détermination", insiste Frédéric Veaux.

"Il faut que les criminels sachent que rien ne nous arrêtera", dit-il.

Plus d'informations à venir...