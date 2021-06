Hier soir à Marseille, une fusillade a éclaté en marge d'un tournoi de foot inter-quartiers. Deux personnes ont été visées, l'une d'entre elles est décédée, l'autre est toujours dans un état grave. Les faits se sont déroulés aux abords du stade Lamartine, dans le 15e arrondissement de la cité phocéenne. Un soutien psychologique a immédiatement été mis en place pour les personnes présentes.

En effet, 1.500 spectateurs dans l'enceinte du deuxième club de la ville, l'Athlético Marseille. Quand les tirs ont retentit à l'extérieur du stade vers 20h30, ils ont provoqué un mouvement de foule qui n'a pas fait de blessé. Toutefois, devant les grilles du parking, deux joueurs amateurs du quartier de Malpassé ont été fauchés par une rafale de balles. Ils venaient de sortir des vestiaires après avoir disputé un match, comme l'explique l'un des organisateurs au micro de RTL.

"En fait, c'est s'est passé à l'extérieur. Il y a eu un règlement de comptes et du coup on a libéré les lieux. Les gens ont eu peur donc on a fait en sorte de vite fermer les portes au cas où, et dès que ça s'est dégagé on a dit aux gens de rentrer chez eux. Après les policiers sont arrivés et ils ont pris la suite pour mener l'enquête", précise l'homme.

Ce tournoi inter-quartiers avait démarré il y a trois semaines, aucun incident à signaler. La piste de l'assassinat avec préméditation pour une toute autre cause que le football est privilégiée ce matin.

À écouter également dans ce journal :

Disparition de Lucas Tronche - Il est de plus en plus probable que les ossements retrouvés dans le Gard soient ceux de l'adolescent de 15 ans qui s'est volatilisé il y a six ans à Bagnols-sur-Cèze. Il est quasiment certain que les affaires retrouvées soient les siennes.

États-Unis - Derek Chauvin, le policier reconnu coupable d'avoir tué George Floyd l'année dernière, a été condamné à 22 ans et demi de prison ferme : il s'agit de la peine la plus longue jamais infligée à un membre des forces de l'ordre.

Coronavirus en Australie - Reconfinement total de la ville de Sydney. Les autorités australiennes ont pris cette décision face à une flambée de nouveaux cas de coronavirus causée par le variant Delta.