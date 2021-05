Marseille : Rolande, 82 ans, est introuvable depuis plus de trois semaines

publié le 18/05/2021 à 12:44

C’est un visage bien connu dans le quartier du Merlan, au nord de Marseille : Rolande Montiel sortait presque tous les jours, malgré l’interdiction de son fils pour aller faire ses courses dans les environs. Mais depuis le jeudi 22 avril, elle n’a plus donné signe de vie. Elle devait se rendre vers 9 heures chez le boucher mais n’est jamais arrivé jusqu’à l’échoppe.

Pourtant, son fils Jean-Marie Hernandez remue ciel et terre pour tenter de la retrouver : "dans les hôpitaux de Marseille, j’ai cherché dans les chantiers, dans certains bâtiments abandonnés avec mes enfants et mon neveu, j’ai prévenu la police et même un cousin qui travaille à la morgue : aucun corps sous X correspondant n’est arrivé depuis cette date", dit-il. Il a déposé des affiches avec la photo de sa mère dans tout le quartier et interrogé quelques habitants.

Voici sa description : Rolande Montiel est petite de taille, blonde, porte des lunettes et un appareil auditif.

Elle s’était déjà "perdue" deux ou trois fois

Sa carte bancaire n’a pas été utilisée, pas plus que son abonnement de bus. "C’est une dame très vivante, très souriante, elle est venue dans ma pharmacie le matin même de sa disparition", confie Martine. "On sait qu’elle perdait un peu la tête mais nous sommes très étonnés de n’avoir aucun indice au bout de trois semaines", ajoute-t-elle.

Rolande s’était déjà "perdue" deux ou trois fois, mais à chaque fois avait été raccompagnée par les pompiers dans les 24 heures. Son fils lui avait depuis déconseillé de sortir mais Rolande Montiel voulait continuer de vivre en toute indépendance. La journal La Provence, qui a révélé cette disparition, a publié une photo de Rolande.

Rolande Montiel, introuvable depuis le 22 avril Crédit : Famille de Rolande