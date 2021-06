Mort de George Floyd : le policier Derek Chauvin condamné à 22 ans et demi de prison

Un manifestant réclame justice pour George Floyd et Ahmaud Arbery

Le policier blanc Derek Chauvin a été condamné ce vendredi 25 juin à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, une lourde peine qui reflète l'impact planétaire du drame.

"Le tribunal vous condamne à la détention pour une période de 270 mois, soit dix ans de plus que la peine" prévue par le barème du Minnesota, a déclaré le juge Peter Cahill,treize mois jours pour jour après la mort du quadragénaire noir à Minneapolis. "Ma décision n'est pas basée sur l'émotion ou la sympathie (…) ni sur l'opinion publique", a-t-il ajouté. "Je ne cherche pas à envoyer un message".

L'avocat de la famille de George Floyd a salué le verdict retenu contre l'accusé. "Cette condamnation historique fait franchir à la famille Floyd et à notre nation un pas de plus vers la réconciliation en leur permettant de tourner la page et en désignant des responsables", a estimé Ben Crump sur Twitter.