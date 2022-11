Les infos de 8h - Homme tué, découpé et jeté dans la Seine : début du procès

C'est un procès hors du commun qui s'ouvre ce lundi matin, à Rouen devant les Assises de Seine-Maritime. Deux femmes sont accusées d'avoir assassiné le concubin de l'une d'elles, avant de découper le cadavre en morceaux et de le jeter dans la Seine, dans le but de le faire disparaître. Les deux accusées risquent aujourd'hui la prison à perpétuité.

Céline y pensait depuis plusieurs semaines. Tuer son compagnon, qu'elle décrit comme un homme alcoolique et violent. L'esthéticienne en parle avec Jessica, une amie manucure, qui accepte de l'aider. Les deux femmes achètent donc des combinaisons de protection, des masques, des gants, des bâches et des sacs-poubelle.

Le jour du drame, la manucure va acheter une masse, une hache et une scie. Pendant ce temps, l'esthéticienne confie son fils à sa mère et drogue son compagnon en broyant des anxiolytiques dans des tartines. La scène qui suit est insoutenable. Les deux femmes s'accusent désormais d'avoir porté le premier coup. Toujours est-il que Slimane est égorgé puis descendu dans la cave et découpé sur une bâche.

D'abord un orteil, qu'elles tentent en vain de broyer dans un hachoir à viande. Elles découpent ensuite les deux pieds, le mollet, les mains et la tête. Chaque partie du corps est emballée dans des sacs-poubelle et des bâches, puis jetée le lendemain, dimanche, le long des boucles de la Seine, avec les outils qui ont servi au crime. Le lundi, Céline va faire une manucure chez une autre amie, qui l'a trouvée libérée. Le verdict est attendu vendredi 18 novembre.

