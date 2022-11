Une victime, mais aucun corps. Qui est cette personne qui a été tuée en mars dernier par un automobiliste, lui-même dénoncé par son ex-compagne ? L'homme placé en détention provisoire aurait percuté une femme à vélo, avant de l'achever à coups de pelle à Évreux dans l'Eure.

Le problème, c'est qu'aucune personne n'a été portée disparue depuis cette date, dans cette région et le corps reste aujourd'hui introuvable. Pour le moment la description de la cycliste repose uniquement sur les déclarations de l'accusé. L'accident remonterait à mars dernier. L'homme ivre et paniqué aurait appelé son ex-femme, expliquant avoir tué quelqu'un, avant de dire que tout va bien.

Une amie du couple est alors passée devant son pavillon. Le charpentier était en train de nettoyer frénétiquement sa voiture. Elle a pris deux photos décisives, des photos de la voiture avec un gros impact circulaire rouge sur le pare-brise. L'homme a finalement expliqué avoir dû achever la cycliste à coups de pelle car elle était toujours vivante quand il a voulu l'enterrer.

Depuis, le suspect oscille entre plusieurs versions, mais il a reconnu avoir incendié sa voiture, pour détruire les preuves d'un crime, dit le procureur, dont "nous sommes persuadés qu'il a eu lieu". La section de recherches de Rouen lance ce jeudi matin un appel à témoins.

