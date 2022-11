ENQUÊTE RTL - La consommation de vin rouge a chuté de 32% en France ces 10 dernières années

Le Beaujolais nouveau aura cette année une saveur un peu particulière parce qu'on n'a jamais vendu aussi peu de vin en France : -6% de consommateurs de moins de 50 ans ces 10 dernières années, selon l'institut Kantar. Pire encore si on regarde le vin rouge, les Français ont baissé leur consommation de 32% par rapport à 2011.

Une fracture générationnelle. Les chiffres sont formels, ces dix dernières années, la consommation de vin baisse de 1% seulement chez les retraités, mais de 7% chez les 18/35 ans. La disparition du vin de table a entraîné une perte de la transmission parents-enfants, croit savoir un représentant de la filière. Servi dans les cantines scolaires jusqu'à la fin des années 50, le vin est aujourd'hui davantage associé à un moment festif, un repas entre amis ou un dîner au restaurant.

Autre raison, les slogans répétés des politiques de santé publique : "L'alcool, c'est deux verres par jour et pas tous les jours". Ou encore l'explosion des foyers monoparentaux, car le vin se boit rarement seul. Enfin, si le rouge souffre davantage que le blanc ou le rosé, c'est parce qu'il est associé à la viande de la même couleur que l'on mange également de moins en moins et parce que les goûts des consommateurs évoluent, ils veulent dans leurs verres moins de tanins et plus de légèreté.

