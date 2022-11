Compte personnel de formation : 14 personnes placées en garde à vue

Dix hommes et quatre femmes, âgés de 20 à 50 ans, sont soupçonnés d'être impliqués dans deux réseaux, possiblement liés, qui obtenaient frauduleusement depuis 2021, grâce à des sociétés de formation fictives, de l'argent de la Caisse des dépôts (CDC), pour un préjudice total estimé à environ 8,2 millions d'euros. Ils ont tous été placés en garde à vue.

Selon le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien, treize personnes ont été interpellées en région parisienne et une à Toulouse, dans le cadre de deux enquêtes pour des soupçons de détournement de fonds au titre du CPF.





Pour obtenir les CPF, les suspects auraient eu recours à la fois à du hameçonnage, via des démarches téléphoniques ou par sms, pour obtenir des données personnelles de salariés mais aussi à plusieurs milliers de stagiaires qui auraient signé pour des formations non-réalisées contre une rémunération. Un organisme de certification est également dans le viseur des enquêteurs.



Les investigations portent sur des faits qualifiés d'escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée, faux et usage de faux, et associations de malfaiteurs. Au total, la justice a, pour le moment, saisi 1,6 million d'euros, et bloqué plus de 500.000 euros qui étaient en cours de décaissement à la CDC.



