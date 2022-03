Drame de Montreux : une famille aisée de survivalistes qui vivaient reclus ?

Après la stupeur et l'effroi, place aux découvertes sur la famille française qui s'est jetée du 7e étage à Montreux, en Suisse, jeudi 24 mars. Quatre personnes ont été tuées sur le coup, un adolescent est hospitalisé. La piste du suicide collectif est évoquée.

Que s'est-il passé ? Des éléments d'explication apparaissent au compte-gouttes. Selon le journal helvétique Le Temps, dimanche 27 mars, les membres de la famille s’étaient coupés du monde et vivaient retranchés dans un appartement transformé en bunker (les fenêtres étaient calfeutrées). Ils se seraient retranchés dans deux chambres du vaste 5,5 pièces, le reste du logement étant occupé par des boîtes de conserve et des médicaments.

Les enquêteurs vaudois s’orientent alors vers une piste complotiste et survivaliste, assure le quotidien suisse qui cite Le Parisien.

Des formations prestigieuses

Les parents, issus de milieux aisés, sont passés par les plus prestigieuses écoles parisiennes. Le père de 40 ans a ainsi décroché son diplôme à l’École polytechnique de Paris, et a occupé des fonctions à responsabilité dans plusieurs ministères (Budget et Affaires étrangères). Il était depuis devenu indépendant.



Âgées de 41 ans, son épouse et sa sœur jumelle, respectivement dentiste et ophtalmologue, sont issues d’une grande famille kabyle et ont étudié au lycée Henri-IV (Paris). La mère s'était vu retirer son autorisation de pratiquer "pour des raisons administratives", précise le quotidien suisse.