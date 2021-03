publié le 31/03/2021 à 08:46

Qu'est-il passé par la tête de cet individu, fils d'un commissaire de Clermont-Ferrand, qui s'est illustré de la plus mauvaise des manières ? Un jeune homme de 18 ans a volé la voiture de fonction de son père pour rouler à tombeau ouvert dans les rues de la ville. Cerise sur le gâteau : il n'a pas le permis et a été assez sot pour se laisser filmer par un passager. Des vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux ont permis de l'identifier.

Les deux enregistrements de trente secondes, filmés au portable, font froid dans le dos. Ils sont au moins trois dans la voiture banalisée du numéro 2 des policiers du Puy-de-Dôme. En pleine nuit, la première montre la voiture filant à toute vitesse. Sur cette grande ligne droite, la zone est limitée à 30 et 50km/h. Malgré des dos d'âne et les flashs de radar, rien n'arrête la fine équipe.

Dans la deuxième vidéo, même cadrage et même jeune homme au volant, qui roule dans des petites rues du centre-ville de Clermont-Ferrand. Celui-ci serait le fils du directeur départemental adjoint de la sécurité publique et aurait subtilisé la voiture directement dans les parkings du commissariat.

En décembre dernier, ce dernier avait déjà été arrêté pour des faits similaires, tout en arborant la carte de police de son père. L'enquête ouverte par le procureur a été confiée à la police judiciaire sur ces faits "graves et intolérables". Le jeune homme comparaîtra en correctionnel le 6 avril prochain.

