publié le 29/12/2019

Des disparitions inquiétantes et aucun signe de vie depuis le mardi 3 décembre dernier. Julien Boumlil et Gabriel Ferchal, deux jeunes âgés de 25 et 26 ans originaires de l'Aude, ont disparu alors qu'ils se rendaient chez un ami dans les Alpes-de-Haute-Provence pour un dépannage de poids lourd. Leur voiture n'a pas été retrouvée.

Dans la commune où ils habitaient, à Malves-en-Minervois, près de Carcassonne, beaucoup de voisins se montrent pessimistes : "Gabriel était un très gentil garçon. On le connaissait depuis qu'il était tout petit. [...] Je ne pense pas que c'était un accident mais je n'en dis pas trop car on est toujours embêté par ce genre d’événement".

Nicole, la grand-mère de Gabriel qui est parti sans carte bleue et sans papiers, ne s'attendait pas à ce que son petit-fils ne rentre pas : "Il m'avait demandé 250€ avant de partir et m'a dit 'je te les rendrai demain soir'. Il espérait toucher 1000€ à Marseille pour son dépannage. Moi je pense plutôt à un guet-apens". Pour Jean-Pierre, le père de Gabriel, l'attente est de plus en plus difficile à vivre : "On est de plus en plus inquiet. Cela va bientôt faire un mois et cela n'est pas normal qu'on ait pas la moindre information".

Si aucune piste comme l'accident ou la fugue n'est officiellement refermée, pour les proches des deux disparus, c'est un tout autre scénario qui est redouté.

Gabriel Ferchal n'a plus donné de signe de vie depuis le 3 décembre dernier Crédit : DR

