publié le 29/12/2019 à 07:36

Une nouvelle agression antisémite sur sol américain. Plusieurs personnes ont été blessées dans la soirée de ce samedi 28 décembre lors d'une attaque à l'arme blanche contre la résidence d'un rabbin près de New York, a annoncé une association juive. Une dizaine de fidèles était à ses côtés pour célébrer Hanouka. Le maire de New-York, Bill de Blasio, a condamné "un acte horrible visant la communauté juive".

"Un appel est arrivé faisant état d'une attaque de masse à l'arme blanche" contre "la résidence d'un rabbin hassidique", a déclaré sur Twitter cette association juive orthodoxe, l'OJPAC (Orthodox Jewish Public Affairs Council). "Cinq personnes blessées par arme blanche, toutes des juifs hassidiques, ont été transportées vers des hôpitaux locaux", a indiqué l'association.

Le suspect a été arrêté dans le nord de New-York avant d'être placé en garde à vue. La police avait lancé une alerte la semaine dernière sur une augmentation des agressions antisémites dans la région de New-York après notamment une fusillade dans une épicerie cacher de Jersey-City le mardi 10 décembre, qui avait fait 6 morts.

