publié le 27/12/2019 à 18:26

Un an et cinq mois que la famille est sans nouvelle. Après la disparition de Tiphaine Véron survenue en juillet 2018 au Japon, les autorités japonaises n'ont aucune piste. La famille, de son côté, multiplie les expéditions et les enquêtes sur place. Une association a même été créée par son frère aîné, Damien Véron.

"Les actions sur le terrain ont été principalement menées par nous. Donc quand c'était des experts... Tout ce qui est frais d'avocat, l'avion qui est extrêmement cher. Les Japonais, lorsqu'ils ont des disparus, il n'y a pas de recherches spécifiques qui sont menées pour eux. Ils n'ont pas l'habitude de faire des recherches. Donc effectivement, côté japonais, il n'y a pas eu grand-chose", déplore-t-il.

"Il a fallu que les policiers français fassent un aller-retour pour avoir les premiers éléments. Il y a eu un temps fou pour que le dossier soit traduit. On voit que les procès-verbaux rédigés ne sont pas forcément complets ou assez détaillés. Nous, on est quand même obligés de faire une enquête par nous-même et de recueillir des éléments qui pourraient se perdre dans le temps", poursuit-il.

"Pour l'instant, tous les frais sont à notre charge"

"On espère y aller au mois de janvier pour essayer de prendre un avocat au Japon. Un qui n'ai pas peur d'être incisif, de demander certaines choses dans l'enquête. Pousser le parquet a demander ces fameuses réquisitions téléphoniques qui n'ont jamais eu lieu pour l'instant. Donc on a besoin de financer un avocat là-bas. Pour l'instant, tous les frais sont à notre charge", conclut-il.

Pour retrouver cette association et aider la famille de Tiphaine Véron à financer les recherches, vous pouvez les soutenir sur : unispourtiphaine.org