Le deuil blanc : chaque année 1000 disparitions inexpliquées en France

A la Une de l’heure du crime, l’enquête du journaliste Thierry Levêque publiée dans le supplément w-e du Parisien / Aujourd’hui en France. Avec d’abord une révélation : chaque année en moyenne, un millier de personnes se volatilisent, disparaissent sans laisser d’adresse et à la plus grande surprise de leurs proches, car rien ne leur laissait soupçonner un tel événement et ils se retrouvent en plein désarroi.

Les exemples sont nombreux : un retraité en visite touristique en Corse disparaît en pleine ville d’Ajaccio en 2013 à quelques dizaines de mètres du car qui devait le ramener à l’hôtel avec son épouse… En novembre 1984, le comédien Teddy Vrignault du duo comique

« les frères ennemis » monte à bord de sa 504 Peugeot, à Paris. Personne ne sait encore aujourd’hui ce qu’il est devenu. La nuit de Noël 1972, toute une famille, le père, la mère et leurs deux enfants disparaissent corps et bien alors qu’ils venaient de réveillonner chez des amis à 5 kilomètres de chez eux, près de Cognac. On a retrouvé les cadeaux des enfants au pied du sapin, la dinde et les huîtres dans le réfrigérateur.

Et ainsi manquent à l’appel des milliers et des milliers de personnes disparues au fil des années. Parmi ces affaires mystérieuses, combien de cold cases, combien de crimes parfaits ? Combien de criminels en liberté ?



Thierry Levêque, journaliste pour le Parisien / Aujourd’hui en France.

Jacques Dallest, procureur général près de la cour d’appel de Grenoble, qui vient de constituer un groupe de travail sur cette question sous l’égide du ministère de la Justice.